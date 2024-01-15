Лоскутова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
24.10.1917

Дочь: (Лоскутова) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Васильевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
21.02.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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