Лоскутова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.10.1917
Дочь: (Лоскутова) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Васильевич
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
21.02.1924
Рождение ребёнка
Около 1930
Рождение ребёнка
1937
Смерть
Неизвестно