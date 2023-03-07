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Катаев Ефим Иванов

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Место рождения

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Отец

Около 1702 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1717 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Катаев Иван Иванов

Мать: не указана

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Катаев Дмитрий Ефимов

Мать ребёнка: Катаева Матрена Филиппова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Катаев Иов Ефимов

Мать ребёнка: Катаева Матрена Филиппова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Катаев Митрофан Ефимов

Мать ребёнка: Катаева Матрена Филиппова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Катаев Егор Ефимов

Мать ребёнка: Катаева Матрена Филиппова

Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Матрена Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Катаевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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