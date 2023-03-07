Катаев Ефим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Катаев Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Мать ребёнка: Катаева Матрена Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Катаев Иов Ефимов
Мать ребёнка: Катаева Матрена Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Катаева Матрена Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Катаев Егор Ефимов
Мать ребёнка: Катаева Матрена Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762