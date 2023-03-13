Маклецовъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1710
Дата смерти1760
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Маклецовъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Маклецовъ Маркелъ
Мать ребёнка: Маклецова Федора Никитина
Рождение ребёнка
1742
Сын: Маклецовъ Иванъ
Мать ребёнка: Маклецова Федора Никитина
Рождение ребёнка
1746
Сын: Маклецовъ Игнатий
Мать ребёнка: Маклецова Федора Никитина
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Маклецова Федора Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1760