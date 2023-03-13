Маклецовъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклецовъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1710

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Маклецовъ Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Маклецовъ Маркелъ

Мать ребёнка: Маклецова Федора Никитина

Рождение ребёнка
1742

Сын: Маклецовъ Иванъ

Мать ребёнка: Маклецова Федора Никитина

Рождение ребёнка
1746

Сын: Маклецовъ Игнатий

Мать ребёнка: Маклецова Федора Никитина

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Маклецова Федора Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маклецова Федора Никитина

Смерть
1760
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