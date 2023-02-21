Лебзак (Талалаева) Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Талалаев Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебзак Эрик Александрович
Отец ребёнка: Лебзак Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебзак Наталья Александровна
Отец ребёнка: Лебзак Александр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан