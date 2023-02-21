Лебзак (Талалаева) Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебзак (Талалаева) Елена Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Талалаев Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебзак Эрик Александрович

Отец ребёнка: Лебзак Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебзак Наталья Александровна

Отец ребёнка: Лебзак Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебзак Александр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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