Лебзак Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебзак Яков Яковлевич
Мать: Лебзак Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебзак Эрик Александрович
Мать ребёнка: Лебзак Елена Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебзак Наталья Александровна
Мать ребёнка: Лебзак Елена Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебзак Елена Борисовна