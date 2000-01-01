Лебзак Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебзак Александр Яковлевич

Лебзак Александр Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебзак Яков Яковлевич

Мать: Лебзак Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебзак Эрик Александрович

Мать ребёнка: Лебзак Елена Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебзак Наталья Александровна

Мать ребёнка: Лебзак Елена Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебзак Елена Борисовна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close