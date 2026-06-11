Зуенко Максим Осипов
мужской, родился 11.11.1782
умер Неизвестно
ОтецЗуенко Осип Афанасьев1753 г.р.
МатьЗуенкова Мавра Или Феодосия Васильева1757 г.р.
Супруги
Зуенкова Ирина1791 г.р.
Дети
Зуенко Емельян Никитич1808 г.р.
(Зуенкова) Евгения Максимова1812 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1782
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зуенкова Ирина
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Зуенкова Ирина
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Зуенкова) Евгения Максимова
Мать ребёнка: Зуенкова Ирина
Смерть
Неизвестно