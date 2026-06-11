Зуенко Максим Осипов 11.11.1782 — найти родственников по фамилии на Familio

Зуенко Максим Осипов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 11.11.1782

умер Неизвестно

Отец
Зуенко Осип Афанасьев1753 г.р.
Мать
Зуенкова Мавра Или Феодосия Васильева1757 г.р.
Супруги
Зуенкова Ирина1791 г.р.
Дети
Зуенко Емельян Никитич1808 г.р.
(Зуенкова) Евгения Максимова1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1782

Отец: Зуенко Осип Афанасьев

Мать: Зуенкова Мавра Или Феодосия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зуенкова Ирина

Рождение ребёнка
1808

Сын: Зуенко Емельян Никитич

Мать ребёнка: Зуенкова Ирина

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Зуенкова) Евгения Максимова

Мать ребёнка: Зуенкова Ирина

Смерть
Неизвестно

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