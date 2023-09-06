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Воронов Илья Фёдорович

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

07.07.1900 ст.

Дата смерти

25.01.1901 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1900 ст.

Отец: Воронов Фёдор Андреевич

Мать: Воронова (Румянцева) Евдокия Михайловна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.12-13 ( Рождение №-55м )
Крещение
08.07.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Павел Михайлович - крестьянин из д.Пехарово Крёстная мать: Анна Елизаровна - крестьянская девица из д.Белоглазово (2-юродная сестра)
Смерть
25.01.1901 ст.
Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Младенец в ~7 мес. ( от кашля )
Похороны
27.01.1901 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.79-80 ( Умершие №-3м )

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