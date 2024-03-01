Михаил Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.

Отец: Прокофий Анисимович

Мать: Домна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1770 ст.

Сын: Пронин Семён Михайлович

Мать ребёнка: Ирина Константиновна

Смерть
Неизвестно

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