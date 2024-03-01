Михаил Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746 ст.
Отец: Прокофий Анисимович
Мать: Домна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Васильевское, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1770 ст.
Мать ребёнка: Ирина Константиновна
Смерть
Неизвестно