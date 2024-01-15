Цаплинова (Аникина) Калития Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Аникина) Калития Фёдорова

Место рождения

д.Шилово

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов

Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Цаплинова (Аникина)) Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Цаплинова (Аникина)) Ксения Иванова

Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Цаплинова (Аникина)) Анисья Иванова

Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Цаплинов (Аникин) Иван Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно

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