Цаплинова (Аникина) Калития Фёдорова
Место рожденияд.Шилово
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын: Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов
Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Цаплинова (Аникина)) Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Цаплинова (Аникина)) Ксения Иванова
Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Цаплинова (Аникина)) Анисья Иванова
Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Цаплинов (Аникин) Иван Иванович
Отец ребёнка: Цаплинов (Аникин) Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно