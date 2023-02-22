Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти06.02.1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Цаплинов (аникин) Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Цаплинов (аникин) Павел Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Цаплинов (аникин) Михаил Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Цаплинов (аникин) Трофим Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.02.1861
Причина смерти: Удушье