Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов (Аникин) Пётр Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

06.02.1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Цаплинов (аникин) Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Цаплинов (аникин) Павел Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Цаплинов (аникин) Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Цаплинов (аникин) Трофим Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.02.1861
Причина смерти: Удушье
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