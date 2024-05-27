Хрущев Дмитрий Космин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрущев Дмитрий Космин

Хрущев Дмитрий Космин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1861

Дата смерти

06.05.1885

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1861

Отец: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Мать: Хрущева (Шибаева) Татьяна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрущева (Мещерякова) Лукия Ильина

Рождение ребёнка
31.12.1880

Сын: Хрущев Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Хрущева (Мещерякова) Лукия Ильина

Рождение ребёнка
16.12.1881

Дочь: (Хрущева) Анфия Дмитриева

Мать ребёнка: Хрущева (Мещерякова) Лукия Ильина

Рождение ребёнка
21.03.1884

Сын: Хрущев Василий Дмитриев

Мать ребёнка: Хрущева (Мещерякова) Лукия Ильина

Смерть
06.05.1885

Мы используем куки для улучшения работы сайта.