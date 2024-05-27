Хрущев Дмитрий Космин
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1861
Дата смерти06.05.1885
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1880
Мать ребёнка: Хрущева (Мещерякова) Лукия Ильина
Рождение ребёнка
16.12.1881
Дочь: (Хрущева) Анфия Дмитриева
Мать ребёнка: Хрущева (Мещерякова) Лукия Ильина
Рождение ребёнка
21.03.1884
Мать ребёнка: Хрущева (Мещерякова) Лукия Ильина
Смерть
06.05.1885