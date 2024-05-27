Хрущева (Шибаева) Татьяна Семеновна
Место рожденияДеревня Клепалова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.12.1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шибаев Семен Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич
Рождение ребёнка
24.10.1861
Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич
Рождение ребёнка
01.02.1863
Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич
Смерть
03.12.1882