Хрущева (Шибаева) Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущева (Шибаева) Татьяна Семеновна

Место рождения

Деревня Клепалова

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.12.1882

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шибаев Семен Емельянов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хрущев Григорий Космин

Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Рождение ребёнка
24.10.1861

Сын: Хрущев Дмитрий Космин

Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Рождение ребёнка
01.02.1863

Сын: Хрущев Георгий Космин

Отец ребёнка: Хрущев Кузьма (Косма) Николаевич

Смерть
03.12.1882

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