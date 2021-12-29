Голобородько Ефим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1894 год - крестьянин хутора Коновалова Валуйского уезда Воронежской губернии (ныне - село Коновалово Волоконовского района Белгородской области).
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1894 ст.
Сын: Голобородько Прохор Ефимович
Мать ребёнка: Голобородько Прасковья Филипповна
Коновалово, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Смерть
Неизвестно