Голобородько Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.10.1894 ст.
Сын: Голобородько Прохор Ефимович
Отец ребёнка: Голобородько Ефим Яковлевич
Коновалово, Волоконовский муниципальный район, Белгородская область
Запись о рождении сделана в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно