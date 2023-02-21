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Гогаринов Алексей Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Гогаринов Харитон Еремеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Настасья Алексеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Агрипена Фокеевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Гогаринов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Гогаринова Агрипена Фокеевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Палагия Алексеевна

Мать ребёнка: Гогаринова Агрипена Фокеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Агрипена Фокеевна

Смерть
1815
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