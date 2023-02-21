Гогаринов Алексей Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1815
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Гогаринов Харитон Еремеевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Настасья Алексеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Агрипена Фокеевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Гогаринов Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Гогаринова Агрипена Фокеевна
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Палагия Алексеевна
Мать ребёнка: Гогаринова Агрипена Фокеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1815