Гогаринова (Дуркина) Агрипена Фокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова (Дуркина) Агрипена Фокеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Настасья Алексеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Харитонович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Гогаринов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Харитонович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Палагия Алексеевна

Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Харитонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Алексей Харитонович

Смерть
Неизвестно
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