Гогаринова (Дуркина) Агрипена Фокеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Настасья Алексеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Харитонович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Гогаринов Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Харитонович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Палагия Алексеевна
Отец ребёнка: Гогаринов Алексей Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно