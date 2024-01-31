Чернышёв Николай Сергеевич
мужской, родился ?.03.1898
умер 15.12.1942, Казахская ССР
Супруги
Чернышёва (Самарина) Елизавета Александровна14.09.1905 г.р.
Дети
Чернышёв Сергей Николаевич?.11.1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1935
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.11.1936
Сын: Чернышёв Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Чернышёва (Самарина) Елизавета Александровна
Смерть
15.12.1942
Казахская ССР