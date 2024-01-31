Чернышёв Николай Сергеевич ?.03.1898 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чернышёв Николай Сергеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.03.1898

умер 15.12.1942, Казахская ССР

Супруги
Чернышёва (Самарина) Елизавета Александровна14.09.1905 г.р.
Дети
Чернышёв Сергей Николаевич?.11.1936 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1935

Жена: Чернышёва (Самарина) Елизавета Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
?.11.1936

Сын: Чернышёв Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Чернышёва (Самарина) Елизавета Александровна

Смерть
15.12.1942
Казахская ССР

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