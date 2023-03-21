Головин Аркадий Александрович
мужской, родился 1938
умер 2004, Москва, город федерального значения Москва
Супруги
Головина (Афанасьева) Анна Дмитриевна21.03.1952 г.р.
Дети
Головин Дмитрий Аркадьевич1979 г.р.
Головин Владимир Аркадьевич1982 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1979
Сын: Головин Дмитрий Аркадьевич
Мать ребёнка: Головина (Афанасьева) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1982
Сын: Головин Владимир Аркадьевич
Мать ребёнка: Головина (Афанасьева) Анна Дмитриевна
Смерть
2004
Москва, город федерального значения Москва