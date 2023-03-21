Головин Аркадий Александрович 1938 — найти родственников по фамилии на Familio

Головин Аркадий Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1938

умер 2004, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Головина (Афанасьева) Анна Дмитриевна21.03.1952 г.р.
Дети
Головин Дмитрий Аркадьевич1979 г.р.
Головин Владимир Аркадьевич1982 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина (Афанасьева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1979

Сын: Головин Дмитрий Аркадьевич

Мать ребёнка: Головина (Афанасьева) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1982

Сын: Головин Владимир Аркадьевич

Мать ребёнка: Головина (Афанасьева) Анна Дмитриевна

Смерть
2004
Москва, город федерального значения Москва

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