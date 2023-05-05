Авраменко (Платонова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраменко (Платонова) Любовь Александровна

Место рождения

Березовский, Березовский, Кемеровская область

Дата рождения

02.12.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1965

Отец: Платонов Александр Иванович

Мать: Виноградова Анна

Березовский, Березовский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраменко Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1988

Сын: Авраменко Андрей Александрович

Отец ребёнка: Авраменко Александр Иванович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.04.1996

Сын: Авраменко Виталий Александрович

Отец ребёнка: Авраменко Александр Иванович

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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