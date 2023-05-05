Авраменко (Платонова) Любовь Александровна
Место рождения
Дата рождения02.12.1965
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1965
Отец: Платонов Александр Иванович
Мать: Виноградова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.09.1988
Сын: Авраменко Андрей Александрович
Отец ребёнка: Авраменко Александр Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1996
Сын: Авраменко Виталий Александрович
Отец ребёнка: Авраменко Александр Иванович