Боборыкина (Толстая) Елизавета Андреевна
женский, родилась 1765, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1827
МатьТолстая (Щетинина) Александра Ивановна26.02.1827 г.р.
ОтецТолстой Андрей Иванович30.06.1821 г.р.
Супруги
Боборыкин Александр ФёдоровичНеизвестно г.р.
Дети
Боборыкин Андрей АлександровичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боборыкин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Боборыкин Александр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1827