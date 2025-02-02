Боборыкина (Толстая) Елизавета Андреевна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Боборыкина (Толстая) Елизавета Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1765, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1827

Мать
Толстая (Щетинина) Александра Ивановна26.02.1827 г.р.
Отец
Толстой Андрей Иванович30.06.1821 г.р.
Супруги
Боборыкин Александр ФёдоровичНеизвестно г.р.
Дети
Боборыкин Андрей АлександровичНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Толстой Андрей Иванович

Мать: Толстая (Щетинина) Александра Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боборыкин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Боборыкин Александр Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боборыкин Александр Фёдорович

Смерть
1827

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