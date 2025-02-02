Боборыкин Андрей Александрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Боборыкин Андрей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился Неизвестно

умер 1875

Отец
Боборыкин Александр ФёдоровичНеизвестно г.р.
Мать
Боборыкина (Толстая) Елизавета Андреевна1765 г.р.
Супруги
Боборыкина НадеждаНеизвестно г.р.
Дети
Боборыкин Александр АндреевичМежду 1805 и 1815 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боборыкин Александр Фёдорович

Мать: Боборыкина (Толстая) Елизавета Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боборыкина Надежда

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1815

Сын: Боборыкин Александр Андреевич

Мать ребёнка: Боборыкина Надежда

Смерть
1875

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