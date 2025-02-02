Боборыкин Андрей Александрович
мужской, родился Неизвестно
умер 1875
ОтецБоборыкин Александр ФёдоровичНеизвестно г.р.
МатьБоборыкина (Толстая) Елизавета Андреевна1765 г.р.
Супруги
Боборыкина НадеждаНеизвестно г.р.
Дети
Боборыкин Александр АндреевичМежду 1805 и 1815 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боборыкина Надежда
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1815
Сын: Боборыкин Александр Андреевич
Мать ребёнка: Боборыкина Надежда
Смерть
1875