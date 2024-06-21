Морозов Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Василий

Морозов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Морозова (Архандеева) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова (Архандеева) Мария Андреевна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Морозова) Евгения Васильевна

Мать ребёнка: Морозова (Архандеева) Мария Андреевна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морозова (Архандеева) Мария Андреевна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Морозова (Архандеева) Мария Андреевна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Морозова (Архандеева) Мария Андреевна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Архандеева) Мария Андреевна

Смерть
Неизвестно

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