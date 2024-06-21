Морозова (Архандеева) Мария Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозова (Архандеева) Мария Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архандеев Андрей

Мать: Архандеева Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Василий

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Морозова) Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Морозов Василий

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Морозов Василий

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Морозов Василий

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Василий

Смерть
Неизвестно

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