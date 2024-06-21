Морозова (Архандеева) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архандеев Андрей
Мать: Архандеева Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Морозов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Морозова) Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Морозов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Морозов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Морозов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Морозов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Василий
Смерть
Неизвестно