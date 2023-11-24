Курбатова (Перовская) Елизавета Алексеевна
женский, родилась Около 1794
умерла Неизвестно
МатьДенисьева (Соболевская) Мария Михайловна1771 г.р.
ОтецРазумовский Алексей Кириллович12.09.1748 г.р.
Супруги
Курбатов Пётр Александрович1788 г.р.
Дети
Курбатова Варвара Петровна?.07.1814 г.р.
Курбатов Алексей Петрович04.08.1816 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.07.1814
Дочь: Курбатова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Курбатов Пётр Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.08.1816
Сын: Курбатов Алексей Петрович
Отец ребёнка: Курбатов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
?.10.1823
Отец ребёнка: Курбатов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
01.06.1830
Отец ребёнка: Курбатов Пётр Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно