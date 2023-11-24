Курбатова (Перовская) Елизавета Алексеевна Около 1794 — найти родственников по фамилии на Familio

Курбатова (Перовская) Елизавета Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1794

умерла Неизвестно

Мать
Денисьева (Соболевская) Мария Михайловна1771 г.р.
Отец
Разумовский Алексей Кириллович12.09.1748 г.р.
Супруги
Курбатов Пётр Александрович1788 г.р.
Дети
Курбатова Варвара Петровна?.07.1814 г.р.
Курбатов Алексей Петрович04.08.1816 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Разумовский Алексей Кириллович

Мать: Денисьева (Соболевская) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
?.07.1814

Дочь: Курбатова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Курбатов Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
04.08.1816

Сын: Курбатов Алексей Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
?.10.1823

Сын: Курбатов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
01.06.1830

Сын: Курбатов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Курбатов Пётр Александрович

Москва, город федерального значения Москва

Смерть
Неизвестно

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