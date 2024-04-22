Бобринская (Писарева) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.04.1843
Дата смерти12.07.1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
14.04.1843
В родословных росписях числится дочерью уездного предводителя дворянства тульской губернии Алексея Александровича Писарева (1779—18.12.1855) и Софьи Ивановны Шнейдер (1813—после 1858), но в действител... Показать все
Бракосочетание
15.01.1861
Упоминание
1861
Родился сын Алексей (1861—1862)
Место жительства
1862
Занималась благотворительностью, организовала в имении ткацкие мастерские.
Рождение ребёнка
06.05.1864
Сын: Бобринский Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович
Рождение ребёнка
27.01.1866
Дочь: Софья Алексеевна
Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович
Титул: графиня.
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Львова Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бобринский Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бобринский Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович
Близнец.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бобринский Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович
Рождение ребёнка
05.11.1878
Сын: Бобринский Лев Алексеевич
Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович
Место жительства
1884
Канны, Франция
Вынуждена покинуть Россию с мужем. Последние годы жила во Франции в Каннах.
Смерть
12.07.1905
Канны, Франция
Умерла от паралича сердца, похоронена на местном протестантском кладбище.