Бобринская (Писарева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобринская (Писарева) Александра Алексеевна

Бобринская (Писарева) Александра Алексеевна

avatar

Место рождения

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

14.04.1843

Дата смерти

12.07.1905

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
В родословных росписях числится дочерью уездного предводителя дворянства тульской губернии Алексея Александровича Писарева (1779—18.12.1855) и Софьи Ивановны Шнейдер (1813—после 1858), но в действител... Показать все
Бракосочетание
15.01.1861

Муж: Бобринский Алексей II Павлович

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Упоминание
1861
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Родился сын Алексей (1861—1862)
Место жительства
1862
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Занималась благотворительностью, организовала в имении ткацкие мастерские.
Рождение ребёнка
06.05.1864

Сын: Бобринский Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович

Рождение ребёнка
27.01.1866

Дочь: Софья Алексеевна

Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Титул: графиня.
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Львова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бобринский Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бобринский Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Близнец.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бобринский Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.11.1878

Сын: Бобринский Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Бобринский Алексей II Павлович

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Место жительства
1884
Канны, Франция
Вынуждена покинуть Россию с мужем. Последние годы жила во Франции в Каннах.
Смерть
12.07.1905
Канны, Франция
Умерла от паралича сердца, похоронена на местном протестантском кладбище.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close