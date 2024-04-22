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Бобринский Павел Алексеевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1869

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Бобринский Алексей II Павлович

Мать: Бобринская Александра Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Близнец.
Место жительства
1918
Гагра, Гагрский район
После революции жил в Гаграх, был арестован и отправлен в концентрационный лагерь в Красноводске. Его жена Варвара Александровна Фёдорова была расстреляна в 1918 году.
Смерть
1932
Красноводск
Умер в концентрационном лагере в Красноводске.
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