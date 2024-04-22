Бобринский Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Близнец.
Место жительства
1918
Гагра, Гагрский район
После революции жил в Гаграх, был арестован и отправлен в концентрационный лагерь в Красноводске. Его жена Варвара Александровна Фёдорова была расстреляна в 1918 году.
Смерть
1932
Красноводск
Умер в концентрационном лагере в Красноводске.