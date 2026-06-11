Сарапулова Стефанида Виколова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сарапулова Стефанида Виколова

Автор
АЛ
Липинская А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Отец
Сарапулов Викула (Вукол) Кириллов1821 или 1827 г.р.
Мать
Сарапулова Марья ИвановаНеизвестно г.р.
Супруги
Сарапулов Иерофей ЗахаровНеизвестно г.р.
Дети
(Сарапулова) Анисья Иерофеева29.12.1874 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сарапулов Викула (Вукол) Кириллов

Мать: Сарапулова Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарапулов Иерофей Захаров

Рождение ребёнка
29.12.1874

Дочь: (Сарапулова) Анисья Иерофеева

Отец ребёнка: Сарапулов Иерофей Захаров

Смерть
Неизвестно

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