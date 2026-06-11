Сарапулова Стефанида Виколова
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
ОтецСарапулов Викула (Вукол) Кириллов1821 или 1827 г.р.
МатьСарапулова Марья ИвановаНеизвестно г.р.
Супруги
Сарапулов Иерофей ЗахаровНеизвестно г.р.
Дети
(Сарапулова) Анисья Иерофеева29.12.1874 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1874
Дочь: (Сарапулова) Анисья Иерофеева
Отец ребёнка: Сарапулов Иерофей Захаров
Смерть
Неизвестно