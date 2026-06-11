Сарапулов Викула (Вукол) Кириллов
мужской, родился 1821 или 1827
умер Неизвестно
ОтецСарапулов Кирилл Анисимов1791 г.р.
МатьСарапулова (Боровикова) Анна Васильева1791 г.р.
Супруги
Сарапулова Марья ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
Чебикова (Сарапулова) Мавра Вуколова1853 г.р.
Сарапулов Софоний Вукулов27.11.1860 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 или 1827
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарапулова Стефанида Виколова
Мать ребёнка: Сарапулова Марья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сарапулова Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сарапулова Марья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Чебикова (Сарапулова) Мавра Вуколова
Мать ребёнка: Сарапулова Марья Иванова
Рождение ребёнка
27.11.1860
Сын: Сарапулов Софоний Вукулов
Мать ребёнка: Сарапулова Марья Иванова
Смерть
Неизвестно