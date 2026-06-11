Сарапулов Викула (Вукол) Кириллов 1821 или 1827 — найти родственников по фамилии на Familio

Сарапулов Викула (Вукол) Кириллов

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1821 или 1827

умер Неизвестно

Отец
Сарапулов Кирилл Анисимов1791 г.р.
Мать
Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева1791 г.р.
Супруги
Сарапулова Марья ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
Чебикова (Сарапулова) Мавра Вуколова1853 г.р.
Сарапулов Софоний Вукулов27.11.1860 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 или 1827

Отец: Сарапулов Кирилл Анисимов

Мать: Сарапулова (Боровикова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарапулова Стефанида Виколова

Мать ребёнка: Сарапулова Марья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарапулов Флор Вукулов

Мать ребёнка: Сарапулова Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сарапулова Марья Иванова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Чебикова (Сарапулова) Мавра Вуколова

Мать ребёнка: Сарапулова Марья Иванова

Рождение ребёнка
27.11.1860

Сын: Сарапулов Софоний Вукулов

Мать ребёнка: Сарапулова Марья Иванова

Смерть
Неизвестно

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