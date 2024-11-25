(Копченова) Варвара Федулова 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

(Копченова) Варвара Федулова

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1826

умерла 09.10.1863, Российская империя

Отец
Акинфеев Федул Сосланный На Поселение Крестьянин Акинфеев1788 г.р.
Мать
Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена21.03.1789 г.р.
Дети
(Божевольнова) Ольга Никифоровна1835 г.р.
(Артамонова) Евдокия Никифоровна04.03.1840 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Акинфеев Федул Сосланный На Поселение Крестьянин Акинфеев

Мать: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копченов Степан Никифорович

Отец ребёнка: Копченов Никифор Васильевич

Российская империя

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Божевольнова) Ольга Никифоровна

Отец ребёнка: Копченов Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
04.03.1840

Дочь: (Артамонова) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Копченов Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Копченов Семен Никифорович

Отец ребёнка: Копченов Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1847

Сын: Нилов Василий

Отец ребёнка: Захаров Нил

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Копченова) Прасковья Никифоровна

Отец ребёнка: Копченов Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
02.12.1850

Дочь: (Нилова) Анна

Отец ребёнка: Захаров Нил

Рождение ребёнка
16.08.1856

Дочь: Нилова (Нилова) Евдокия

Отец ребёнка: Захаров Нил

Смерть
09.10.1863
Российская империя

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