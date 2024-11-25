(Копченова) Варвара Федулова
женский, родилась 1826
умерла 09.10.1863, Российская империя
МатьОтец Андрея И Степана (Васильева) Матрена21.03.1789 г.р.
Дети
(Божевольнова) Ольга Никифоровна1835 г.р.
(Артамонова) Евдокия Никифоровна04.03.1840 г.р.Показать еще 6
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Акинфеев Федул Сосланный На Поселение Крестьянин Акинфеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копченов Степан Никифорович
Отец ребёнка: Копченов Никифор Васильевич
Российская империя
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Божевольнова) Ольга Никифоровна
Отец ребёнка: Копченов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1840
Дочь: (Артамонова) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Копченов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Копченов Семен Никифорович
Отец ребёнка: Копченов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1847
Сын: Нилов Василий
Отец ребёнка: Захаров Нил
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Копченова) Прасковья Никифоровна
Отец ребёнка: Копченов Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
02.12.1850
Дочь: (Нилова) Анна
Отец ребёнка: Захаров Нил
Рождение ребёнка
16.08.1856
Дочь: Нилова (Нилова) Евдокия
Отец ребёнка: Захаров Нил
Смерть
09.10.1863
Российская империя