Акинфеев Федул Сосланный На Поселение Крестьянин Акинфеев 1788 — найти родственников по фамилии на Familio

Акинфеев Федул Сосланный На Поселение Крестьянин Акинфеев

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1788

Отец
Петров Акинфей1751 г.р.
Мать
Петрова Марья1760 г.р.
Дети
(Копченова) Ольга16.07.1809 г.р.
(Отец Андрея И Степана) Екатерина18.11.1813 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Петров Акинфей

Мать: Петрова Марья

Рождение ребёнка
16.07.1809

Дочь: (Копченова) Ольга

Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена

Рождение ребёнка
18.11.1813

Дочь: (Отец Андрея И Степана) Екатерина

Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена

Рождение ребёнка
30.01.1816

Сын: Отец Андрея И Степана Семен

Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена

Рождение ребёнка
15.03.1819

Сын: Отец Андрея И Степана Алексей

Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена

Рождение ребёнка
1823

Сын: Отец Андрея И Степана Андрей

Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Копченова) Варвара Федулова

Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Бандуркин (Федулова) Татьяна Федуловна

Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена

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