Акинфеев Федул Сосланный На Поселение Крестьянин Акинфеев
мужской, родился 1788
ОтецПетров Акинфей1751 г.р.
МатьПетрова Марья1760 г.р.
Дети
(Копченова) Ольга16.07.1809 г.р.
(Отец Андрея И Степана) Екатерина18.11.1813 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1788
Отец: Петров Акинфей
Мать: Петрова Марья
Рождение ребёнка
16.07.1809
Дочь: (Копченова) Ольга
Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена
Рождение ребёнка
18.11.1813
Дочь: (Отец Андрея И Степана) Екатерина
Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена
Рождение ребёнка
30.01.1816
Сын: Отец Андрея И Степана Семен
Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена
Рождение ребёнка
15.03.1819
Сын: Отец Андрея И Степана Алексей
Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена
Рождение ребёнка
1823
Сын: Отец Андрея И Степана Андрей
Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Копченова) Варвара Федулова
Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Бандуркин (Федулова) Татьяна Федуловна
Мать ребёнка: Отец Андрея И Степана (Васильева) Матрена