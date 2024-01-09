Летов Федор Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Летов Трофим Тимофеев
Рождение ребёнка
1720
Сын: Летов Ефрем Федоров
Мать ребёнка: Летова Агриппина Петрова
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Летова Агриппина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Летова Агриппина Петрова
Смерть
Неизвестно