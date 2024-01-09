Летов Федор Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Летов Федор Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Летов Трофим Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Летов Ефрем Федоров

Мать ребёнка: Летова Агриппина Петрова

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Летова Агриппина Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летова Агриппина Петрова

Смерть
Неизвестно
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