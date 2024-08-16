Токарева Федора (Варвара) Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева Федора (Варвара) Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Матвей Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 10л
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Муратова (Токарева) Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Токарев Матвей Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО 24-25-330-10л
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Токарева Ксенья Матвеевна

Отец ребёнка: Токарев Матвей Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 10л
Рождение ребёнка
1819

Сын: Токарев Максим Матвеевич

Отец ребёнка: Токарев Матвей Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71об
Рождение ребёнка
1823

Сын: Токарев Лукоян Матвеевич

Отец ребёнка: Токарев Матвей Максимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 71об
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Токарева) Александра Матвеевна

Отец ребёнка: Токарев Матвей Максимович

ГАСО, рев1834, 71л
Смерть
Неизвестно

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