Токарева Федора (Варвара) Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 10л
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Муратова (Токарева) Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Токарев Матвей Максимович
ГАСО 24-25-330-10л
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Токарева Ксенья Матвеевна
Отец ребёнка: Токарев Матвей Максимович
ГАСО, 24-25-330, 10л
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Токарев Матвей Максимович
ГАСО, рев1834, 71об
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Токарев Матвей Максимович
ГАСО, рев1834, 71об
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Токарева) Александра Матвеевна
Отец ребёнка: Токарев Матвей Максимович
ГАСО, рев1834, 71л
Смерть
Неизвестно