Кудрявцова Ефимия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти19.02.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.07.1845
Сын: Кудрявцев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович
Рождение ребёнка
04.02.1852
Дочь: Елякина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович
Рождение ребёнка
18.07.1854
Сын: Кудрявцев Емельян Васильевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович
Рождение ребёнка
12.08.1855
Сын: Кудрявцов Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович
Рождение ребёнка
01.05.1857
Сын: Кудрявцев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович
Рождение ребёнка
05.08.1859
Сын: Кудрявцов Антон Васильевич
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович
Рождение ребёнка
28.05.1862
Дочь: Кудрявцова Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1867