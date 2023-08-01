Кудрявцова Ефимия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцова Ефимия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

19.02.1867

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1845

Сын: Кудрявцев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.02.1852

Дочь: Елякина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.07.1854

Сын: Кудрявцев Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.08.1855

Сын: Кудрявцов Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.05.1857

Сын: Кудрявцев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1859

Сын: Кудрявцов Антон Васильевич

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.05.1862

Дочь: Кудрявцова Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Василий Назарович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудрявцев Василий Назарович

Смерть
19.02.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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