Елякина (Кудрявцева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елякина (Кудрявцева) Анна Васильевна

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1852

Отец: Кудрявцев Василий Назарович

Мать: Кудрявцова Ефимия Георгиевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
03.11.1868

Муж: Елякин Семен Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.01.1871

Сын: Елякин Ефим Семенович

Отец ребёнка: Елякин Семен Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.07.1873

Сын: Елякин Владимир Семенович

Отец ребёнка: Елякин Семен Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
19.07.1875

Дочь: Елякина (Елякина) Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Елякин Семен Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.08.1877

Дочь: Елякина (Елякина) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Елякин Семен Андреевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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