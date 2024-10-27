Елякина (Кудрявцева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1852
Бракосочетание
03.11.1868
Рождение ребёнка
30.01.1871
Отец ребёнка: Елякин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
15.07.1873
Сын: Елякин Владимир Семенович
Отец ребёнка: Елякин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
19.07.1875
Дочь: Елякина (Елякина) Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Елякин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
13.08.1877
Дочь: Елякина (Елякина) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Елякин Семен Андреевич
Смерть
Неизвестно