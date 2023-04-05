(Никулин) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никулин) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1988

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1970 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1988

Отец: Никулин Алексей Петрович

Мать: Никулин Томара

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