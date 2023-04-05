Никулин Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1965

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1970 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1965

Отец: Никулин Петр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.1988

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Никулин Томара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Александр

Мать ребёнка: Никулин Томара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никулин Томара

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