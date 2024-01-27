Коновалов Conovaloff Daniel Yacov
Место рожденияРоссия
Дата рождения28.05.1910
Дата смерти15.09.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1910
Россия
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Gloria Daniel
Мать ребёнка: Mary John
Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Patricia Daniel
Мать ребёнка: Mary John
Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Mary John
Смерть
15.09.1963
Glendale, Maricopa, Arizona, USA