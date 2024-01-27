Коновалов Conovaloff Daniel Yacov — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Conovaloff Daniel Yacov

Место рождения

Россия

Дата рождения

28.05.1910

Дата смерти

15.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1910

Отец: Коновалов Conovaloff Яков Jacob Данилович Daniel

Мать: Alice Efim

Россия
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Gloria Daniel

Мать ребёнка: Mary John

Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Patricia Daniel

Мать ребёнка: Mary John

Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Mary John

Смерть
15.09.1963
Glendale, Maricopa, Arizona, USA
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