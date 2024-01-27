(Susoeff) Mary John
Место рожденияRussia
Дата рождения23.03.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1910
Отец: Сысоев Susoev Иван Ivan Васильевич Vasili Тихонович
Russia
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Gloria Daniel
Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Daniel Yacov
Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Patricia Daniel
Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Daniel Yacov
Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно