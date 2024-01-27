(Susoeff) Mary John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Susoeff) Mary John

Место рождения

Russia

Дата рождения

23.03.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1910

Отец: Сысоев Susoev Иван Ivan Васильевич Vasili Тихонович

Мать: Сысоева Параша Parasha Наумовна Nahum

Russia
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Gloria Daniel

Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Daniel Yacov

Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Место жительства
1930
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Patricia Daniel

Отец ребёнка: Коновалов Conovaloff Daniel Yacov

Phoenix, Maricopa, Arizona, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Conovaloff Daniel Yacov

Смерть
Неизвестно
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