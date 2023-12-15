Стрельцова Устинья Лаврентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.02.1933
Сын: Устиненко Митрофан Митрофанович
Отец ребёнка: Устиненко Митрофан Терентьевич
Жизневка, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1979