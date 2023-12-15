Стрельцова Устинья Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Устинья Лаврентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устиненко Митрофан Терентьевич

Рождение ребёнка
11.02.1933

Сын: Устиненко Митрофан Митрофанович

Отец ребёнка: Устиненко Митрофан Терентьевич

Жизневка, Заларинский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
1979

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