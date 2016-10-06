Большенко Вадим Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большенко Вадим Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1966

Дата смерти

06.10.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.2002

Сын: Добров Вадим Александрович

Мать ребёнка: Доброва Валерия Александровна

Ухта Р.Коми
Рождение ребёнка
16.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доброва Валерия Александровна

Усинск р.Коми
Смерть
06.10.2016
Усинск Р.Коми
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