Большенко Вадим Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1966
Дата смерти06.10.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.11.2002
Сын: Добров Вадим Александрович
Мать ребёнка: Доброва Валерия Александровна
Ухта Р.Коми
Рождение ребёнка
16.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Доброва Валерия Александровна
Усинск р.Коми
Смерть
06.10.2016
Усинск Р.Коми