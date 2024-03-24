Доброва (Юмагулова) Валерия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доброва (Юмагулова) Валерия Александровна

Место рождения

Ташкент Узбекская ССР

Дата рождения

01.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1975

Отец: Юмагулов Александр Федорович

Мать: Юмагулова Светлана Михайловна

Ташкент Узбекская ССР
Рождение ребёнка
14.11.2002

Сын: Добров Вадим Александрович

Отец ребёнка: Большенко Вадим Анатольевич

Ухта Р.Коми
Рождение ребёнка
16.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Большенко Вадим Анатольевич

Усинск р.Коми
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