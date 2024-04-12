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Дмитров Николай Михаилов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Дмитров Михаил

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.01.1833

Жена: Дмитрова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дмитров Евграф Николаевич

Мать ребёнка: Дмитрова Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1835

Сын: Дмитров Яков Николаевич

Мать ребёнка: Дмитрова Федосья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дмитров Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Дмитрова Федосья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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