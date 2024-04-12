Дмитров Николай Михаилов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Дмитров Михаил
Бракосочетание
15.01.1833
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дмитров Евграф Николаевич
Мать ребёнка: Дмитрова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1835
Мать ребёнка: Дмитрова Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дмитров Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Дмитрова Федосья Ивановна
Смерть
Неизвестно