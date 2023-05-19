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Дмитрова (-) Федосья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1833

Муж: Дмитров Николай Михаилов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Дмитров Евграф Николаевич

Отец ребёнка: Дмитров Николай Михаилов

Рождение ребёнка
17.10.1835

Сын: Дмитров Яков Николаевич

Отец ребёнка: Дмитров Николай Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Дмитров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Дмитров Николай Михаилов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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