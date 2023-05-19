Дмитрова (-) Федосья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
15.01.1833
Рождение ребёнка
1834
Сын: Дмитров Евграф Николаевич
Отец ребёнка: Дмитров Николай Михаилов
Рождение ребёнка
17.10.1835
Отец ребёнка: Дмитров Николай Михаилов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Дмитров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Дмитров Николай Михаилов
Смерть
Неизвестно