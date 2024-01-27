Богданов Bogdanoff Смагин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов Bogdanoff Смагин Иван Егорович

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Богданов Bogdanoff Смагин Егор Кондратович

Мать: Богданова Аксинья Савельевна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Богданова Алена Зотовна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Алена Зотовна

Смерть
Неизвестно
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