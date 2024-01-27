Богданов Bogdanoff Смагин Иван Егорович
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Богданова Алена Зотовна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Богданова Алена Зотовна
Смерть
Неизвестно