Богданова (Лапшина) Аксинья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Лапшина) Аксинья Савельевна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Сотникова Татьяна Егоровна

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Смагин Егор Кондратович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1741

Сын: Богданов Bogdanoff Смагин Иван Егорович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Смагин Егор Кондратович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1748

Сын: Богданов Bogdanoff Смагин Карп Егорович

Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Смагин Егор Кондратович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно
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