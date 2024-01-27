Богданова (Лапшина) Аксинья Савельевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Сотникова Татьяна Егоровна
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Смагин Егор Кондратович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1741
Сын: Богданов Bogdanoff Смагин Иван Егорович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Смагин Егор Кондратович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1748
Сын: Богданов Bogdanoff Смагин Карп Егорович
Отец ребёнка: Богданов Bogdanoff Смагин Егор Кондратович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Смерть
Неизвестно