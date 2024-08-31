Пожиткова (Волкова) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
волкова возможно https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/132
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пожиткова Василиса Ильинична
Отец ребёнка: Пожитков Илья Данилович
Восприемник
09.10.1887 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/57ab929a-9951-4418-8aa5-bf9495d97ab0/120
Рождение ребёнка
04.10.1891 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Илья Данилович
https://ya.ru/archive/catalog/ff1101b1-0be9-461f-96b9-7f5a210c51af/133
Восприемник
01.09.1892 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/9c9b76bf-cef5-4f28-8b2f-064cd73e4812/129
Рождение ребёнка
23.04.1894 ст.
Дочь: (Пожиткова) Мавра Ильинична
Отец ребёнка: Пожитков Илья Данилович
https://ya.ru/archive/catalog/e830617e-3c07-4e0d-9f42-39f50eff4469/123
Рождение ребёнка
25.05.1896 ст.
Дочь: (Пожиткова) Федосья Ильинична
Отец ребёнка: Пожитков Илья Данилович
https://ya.ru/archive/catalog/45948718-3649-431e-b919-a8b550467713/88
Рождение ребёнка
11.02.1899 ст.
Дочь: Ремнева (Пожиткова) Евдокия Ильинична
Отец ребёнка: Пожитков Илья Данилович
https://ya.ru/archive/catalog/ab4432ec-47e6-4f7d-9500-ffce8fdeb363/119
Восприемник
26.06.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/122
Рождение ребёнка
30.12.1901 ст.
Дочь: (Пожиткова) Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Пожитков Илья Данилович
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/132
Восприемник
18.04.1902 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/37
Рождение ребёнка
23.07.1904 ст.
Сын: Пожитков Борис Ильич
Отец ребёнка: Пожитков Илья Данилович
https://ya.ru/archive/catalog/35a1178d-50ef-4a06-bbb8-c0dea53e3e0a/88
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Пожиткова Мария Ильинична
Отец ребёнка: Пожитков Илья Данилович
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.
Отец ребёнка: Пожитков Илья Данилович
https://ya.ru/archive/catalog/b2118aad-79b5-4f98-b8b2-a87da0802a5d/19
Смерть
Неизвестно