Пожитков Илья Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Даниил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906 ст.
Сын: Пожиткова Мария Ильинична
Мать ребёнка: Пожиткова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.
Мать ребёнка: Пожиткова Анна Семеновна
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пожиткова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пожиткова Василиса Ильинична
Мать ребёнка: Пожиткова Анна Семеновна
Смерть
Неизвестно