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Пожитков Илья Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906 ст.

Сын: Пожиткова Мария Ильинична

Мать ребёнка: Пожиткова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
30.07.1909 ст.

Сын: Пожитков Стефан Ильич

Мать ребёнка: Пожиткова Анна Семеновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожиткова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пожиткова Василиса Ильинична

Мать ребёнка: Пожиткова Анна Семеновна

Смерть
Неизвестно
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