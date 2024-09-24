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Евдокея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

05.06.1754 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Бракосочетание
До 1706

Муж: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1706

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1712

Сын: Влас Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1717

Сын: Ларион Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1722

Сын: Яков Иванович / Яковлевич

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 72 года, муж - Иван Васильевич, 74 года 7 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правлени... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 77 лет, муж - Иван Васильевич, 79 лет 7 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во ли... Показать все
Смерть
05.06.1754 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все

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