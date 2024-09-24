Евдокея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смерти05.06.1754 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Бракосочетание
До 1706
Муж: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1706
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1712
Сын: Влас Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1717
Сын: Ларион Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1722
Сын: Яков Иванович / Яковлевич
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 72 года, муж - Иван Васильевич, 74 года 7 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правлени... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 77 лет, муж - Иван Васильевич, 79 лет 7 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во ли... Показать все
Смерть
05.06.1754 ст.
Источник: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 556. Оп. 2. Д. 13. Метрическая книга церквей г. Переславаль-Залесского и П... Показать все