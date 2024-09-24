Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиМежду 1755 и 1763
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Иванович
Мать ребёнка: Евдокея Ивановна
Бракосочетание
До 1706
Жена: Евдокея Ивановна
Рождение ребёнка
1706
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Евдокея Ивановна
Рождение ребёнка
1712
Сын: Влас Иванович
Мать ребёнка: Евдокея Ивановна
Рождение ребёнка
1717
Сын: Ларион Иванович
Мать ребёнка: Евдокея Ивановна
Рождение ребёнка
1722
Сын: Яков Иванович / Яковлевич
Мать ребёнка: Евдокея Ивановна
Упоминание
1745
В ИР 1745 возраст - 74 года, жена - Евдокея Ивановна, 72 года 7 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правле... Показать все
Упоминание
1750
В ИР 1750 возраст - 79 лет, жена - Евдокея Ивановна, 77 лет 7 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во ... Показать все
Упоминание
1755
В ИР 1755 возраст - 83 года, вдовец 7 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты докуме... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763