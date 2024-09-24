Иван Васильевич 1671 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Между 1755 и 1763

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неизвестно Иванович

Мать ребёнка: Евдокея Ивановна

Бракосочетание
До 1706

Жена: Евдокея Ивановна

Рождение ребёнка
1706

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Евдокея Ивановна

Рождение ребёнка
1712

Сын: Влас Иванович

Мать ребёнка: Евдокея Ивановна

Рождение ребёнка
1717

Сын: Ларион Иванович

Мать ребёнка: Евдокея Ивановна

Рождение ребёнка
1722

Сын: Яков Иванович / Яковлевич

Мать ребёнка: Евдокея Ивановна

Упоминание
1745
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1745 возраст - 74 года, жена - Евдокея Ивановна, 72 года 7 двор Источник: Государственный архив Владимирской области ф. 556 оп. 111 д. 1 Исповедные росписи церквей Переславского духовного правле... Показать все
Упоминание
1750
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1750 возраст - 79 лет, жена - Евдокея Ивановна, 77 лет 7 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля–Залесского и сёл Переславского у. за 1750 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 70 Кол-во ... Показать все
Упоминание
1755
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1755 возраст - 83 года, вдовец 7 двор Источник: ГАЯО Исповедные росписи церквей г.Переславля-Залесского и сёл Переславского у. за 1755 г. Фонд № 1200. Оп.2. Д. 217 Кол-во листов: 824 Даты докуме... Показать все
Смерть
Между 1755 и 1763

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