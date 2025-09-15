Риел Уильям Чарльз
мужской, родился 15.02.1905, Москва, город федерального значения Москва
умер 30.10.1979, город Хейзлмир, Уэверли, Суррей, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Супруги
Риел (Бобринская) Елена Львовна27.12.1913 г.р.
Дети
Харвуд (Риел) Наташа04.01.1938 г.р.
Шеррок (Риел) МаринаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шеррок (Риел) Марина
Мать ребёнка: Риел (Бобринская) Елена Львовна
Бракосочетание
23.11.1935
Рождение ребёнка
04.01.1938
Дочь: Харвуд (Риел) Наташа
Мать ребёнка: Риел (Бобринская) Елена Львовна
Смерть
30.10.1979
город Хейзлмир, Уэверли, Суррей, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии