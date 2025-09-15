Риел Уильям Чарльз 15.02.1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Риел Уильям Чарльз

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 15.02.1905, Москва, город федерального значения Москва

умер 30.10.1979, город Хейзлмир, Уэверли, Суррей, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Супруги
Риел (Бобринская) Елена Львовна27.12.1913 г.р.
Дети
Харвуд (Риел) Наташа04.01.1938 г.р.
Шеррок (Риел) МаринаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шеррок (Риел) Марина

Мать ребёнка: Риел (Бобринская) Елена Львовна

Бракосочетание
23.11.1935

Жена: Риел (Бобринская) Елена Львовна

Рождение ребёнка
04.01.1938

Дочь: Харвуд (Риел) Наташа

Мать ребёнка: Риел (Бобринская) Елена Львовна

Смерть
30.10.1979
город Хейзлмир, Уэверли, Суррей, Юго-Восточная Англия, Англия, Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

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